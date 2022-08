Korzystanie z 60-letniej lodówki to prawdziwa ekologia? Oto najgłupsza porada, jak być ekologicznym

Do dziś niektórzy twierdzą, że stare sprzęty były lepsze, bo rzadziej się psuły. A skoro przetrwały lata, to są korzystniejsze dla środowiska, niż często wymieniani następcy, którzy przestawali działać akurat zaraz po wygaśnięciu gwarancji. Czy faktycznie to, że twoja babcia nie wymienia lodówki od ślubu, świadczy o niej, że jest ekologiczna?