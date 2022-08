W koronie Słońca pojawiła się potężna dziura. A skoro jest, to można się spodziewać potężnej ilości gazu, która wyleci ze Słońca i… cóż, dotrze do Ziemi. Spokojnie, nie grozi nam przyspieszona zagłada. Na tą musimy póki co sami pracować emitując gazy cieplarniane do atmosfery.