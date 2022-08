Samsung Galaxy Z Fold 4 i Z Flip 4 na abonament - sprawdzamy cenniki sieci Play, Plus, Orange i T-Mobile

W ramach przedsprzedaży są dostępne dwa zestawy w abonamencie Plan 60 (no limits, 60 GB). W jednym z nich znajdziemy telefon Galaxy Z Fold 4 w wersji 256 GB oraz słuchawki Galaxy Buds 2. Orange proponuje 24 raty po 323 zł, a do tego dochodzi opłata na start w wysokości 599,99 zł. Podobny zestaw z telefonem w wersji 512 GB kosztuje również 599,99 zł, ale rata rośnie do 341,01 zł miesięcznie. Przejście na Plan 80 (no limits, 120 GB) zmienia opłatę miesięczną na 1 zł, ale rata rośnie do odpowiednio 323 337 zł i 355 zł miesięcznie.