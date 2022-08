Rosnące napięcie na linii NATO i Rosji to bardzo eufemistyczne ujęcie sytuacji, w jakiej znalazł się świat po niesprowokowanej i zbrodniczej napaści zbrojnej na Ukrainę. Świat zachodu nakłada na kraj dyktatora Putina kolejne sankcje, mając nadzieję osłabić rosyjską gospodarkę jak tylko to możliwe, co w konsekwencji mogłoby zapobiec dalszym zbrodniom. W odpowiedzi Rosja wycofuje się z współpracy na rzecz podboju kosmosu przez ludzkość. I całkiem na poważnie chce całkowicie porzucić swój wkład w Międzynarodową Stację Kosmiczną.