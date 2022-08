Tak młodej planety wcześniej nie odkryto. To prawdziwy kosmiczny noworodek

Warto tutaj zwrócić uwagę na to, jaką unikalną szansę daje obserwowanie tak młodej planety. Badacze podkreślają, że planeta dopiero co się uformowała, przez co wciąż jest jeszcze otoczona gęstą otoczką pyłową, tudzież pozostałościami materii, z której się formowała. Obserwacje takiej planety mogą nie tylko powiedzieć nam wiele o niej samie, ale także o wczesnych etapach ewolucji planet takich jak nasze. O ile obecne modele przewidują jak wyglądały kolejne kroki ewolucji, to jednak dane obserwacyjne pozwalają sprawdzać, czy modele te są właściwe.