Lekarze znają sposób na łysienie, ale trzeba pokombinować

Łysienie w różnych fazach i w różnym stopniu to problem, który dotyka setki milionów ludzi na świecie. Najczęstszą przyczyną łysienia jest starzenie się. Łysienie dotyka co drugiego mężczyzny przed 50 rokiem życia i aż 70 procent mężczyzn po 50 roku życia. W przypadku kobiet jest to od 3 do 6 procent kobiet poniżej 50 roku życia i od 30 do 40 procent powyżej 50 roku życia.