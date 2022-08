Wojna z Rosją uziemiła nawet... marsjańskiego łazika. Ponad miliard dolarów się marnuje

To drugie rozwiązanie wydaje się bardziej atrakcyjne, ale automatycznie oznacza kolejne, wieloletnie opóźnienie startu łazika. W najbardziej optymistycznej opcji łazik mógłby polecieć na Marsa w 2028 roku, czyli już 10 lat po pierwotnej dacie startu. Zważając na to, że pierwsze szkice łazika pojawiły się już w 2004 roku, to może to w 2028 roku to będzie już naprawdę przestarzały sprzęt. Decyzja zatem do najłatwiejszych nie należy.