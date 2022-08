Dinozaur wielkości kota. To zupełnie nowe odkrycie

Niezwykle interesujące jest jednak to, że dotychczas skamieliny stegozaurów i ankylozaurów odkrywane były niemal wyłącznie na półkuli północnej. To tam - w Ameryce Południowej i Europie - odkrywano najwcześniejsze skamieniałości należące do tej samej grupy i pochodzące z okresu od 201 do 163 mln lat.