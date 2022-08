Tak skończy się wszechświat. Możliwości jest kilka, ale wszystkie są przerażające

O tym, że w ogóle do jakiegoś końca wszechświata musi dojść wnioskujemy przede wszystkim z tego jak wygląda on obecnie. Wiemy już, że na początku wszechświat był niezwykle skupiony w sobie i bardzo gorący. Od samego początku, który miał miejsce 13,78 mld lat temu rozszerza się on i chłodzi. Co szczególnie intryguje naukowców w tymże rozszerzaniu wszechświata jest jego nieintuicyjność.