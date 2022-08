HyperX ChargePlay Duo ma trzy przewagi nad ładowarką PS5

W zestawie ze stacją dokującą znajdziemy wyłącznie przewód USB-C. Oznacza to, że jeśli nasze gniazdo w konsoli PlayStation 5 jest zajęte, musimy szukać innego portu. Alternatywa to podłączenie kabla do wtyczki sieciowej od ładowarki telefonicznej bądź podłączenie ładowarki do jakiegokolwiek innego łącza USB-C. Szkoda, że w pudełku zabrakło osobnej, opcjonalnej wtyczki do gniazdka ściennego. Zawsze lepiej mieć wybór niż go nie mieć.