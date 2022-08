To nie jest jednostkowa sytuacja. Zaledwie kilka miesięcy temu doszło do podobnej sytuacji. Załoga Airbusa 330 wiozącego 250 pasażerów z Nowego Jorku do Rzymu spała w kokpicie lecąc na wysokości przelotowej nad terytorium Francji. Wtedy to kontrolerzy lotu wielokrotnie wywołując załogę potrzebowali ponad 10 minut, aby obudzić pilota, który powinien monitorować sytuację w kokpicie.