Ekomaty przy sklepach Żabka. Sprawdzamy jak działają

Gdy kilkanaście lat temu pojechałem do Holandii, aby zarobić na wymarzone PlayStation Portable, byłem pod wrażeniem systemu recyklingu działającego w tamtejszych marketach. Mieszkańcy wrzucali do automatów butelki i puszki, w zamian za co otrzymywali rabat do wykorzystania przy kasie, podczas opłacania codziennych zakupów. Nie mogłem się doczekać, kiedy podobny system pojawi się w Polsce.