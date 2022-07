Miało to dla mnie sens. Mimo to nigdy nie zastanawiałem się, co i jak zmieniło w życiu moich dziadków pojawienie się pralki. Młodym i naiwnym umysłem uznałem, że pralka, jak telewizor czy telefon, były od dawna. Zapytanie babci, co stało się, gdy mogli sobie pozwolić na kupno urządzeń skracających czas pracy, byłoby tak absurdalne, że nie przyszłoby mi do głowy.