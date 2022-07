40 stopni we Wrocławiu to tylko jeden z przykładów, z czym musimy się obecnie mierzyć. Przebywanie na zewnątrz bez odpowiedniego ubioru i regularnego picia może doprowadzić do poważnych powikłań. Jak uchronić się przed udarem słonecznym i jakie są jego objawy, kiedy już do niego dojdzie? Podpowiadamy też, jaką pierwszą pomoc zastosować.