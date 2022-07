Jak działa krem z filtrem UV? Mało znane fakty o tym, jak działają kremy przeciwsłoneczne

Choć plusem stosowania kremów zawierających filtry organiczne jest brak osadu na skórze, to nie są one rekomendowane dla alergików i osób o wrażliwej skórze. A to ze względu na fakt, że w przeciwieństwie do nieorganicznych kremów, są one niemalże całkowicie wchłaniane przez skórę. Ponadto właściwości absorpcyjne sprawiają, że skóra posmarowana kremem z filtrem organicznym może dawać wrażenie nagrzanej, gdyż filtr absorbuje ciepło i oddaje je do skóry.