Jak przetrwać upały bez klimatyzacji? Będzie ciężko, ale to możliwe

Oczywiście dużo wody. Odradza się picie alkoholu, który doprowadza do szybkiego odwodnienia organizmu. Z tego samego powodu nie jest zalecane spożywanie kawy, ale tutaj opinie są już podzielone. Według lekarzy to, niestety powtarzany od lat, mit - owszem, kawa jest moczopędna jak każdy płyn, ale to nie oznacza, że nas odwadnia.