Smartfon nie musi być gorący od grania. Wentylator Baseus GAMO GA06 do smartfona daje radę

Tak jak laptopy dla graczy mają swoje podkładki chłodzące, tak telefonom do gier również przyda się dodatkowe chłodzenie. Gracze mobilny powinni przemyśleć zakup wentylatora do smartfona.

Gry wideo to programy, które wymagają bardzo dużo mocy obliczeniowej. Z tego powodu sprzęty, na których są uruchamiane, bardzo mocno się grzeją. W przypadku komputerów stacjonarnych oraz konsol do gier, jeśli tylko projektanci podeszli do sprawy z głową, da się jednak ten problem łatwo rozwiązać — wystarczy zainstalować w obudowie wiatraki o odpowiednim rozmiarze.

Nieco gorzej wygląda sytuacja w przypadku urządzeń przenośnych, gdzie każdy centymetr sześcienny objętości obudowy jest na wagę złota. Z tego powodu w przypadku laptopów gracze mogą wyposażyć się w podkładki chłodzące, które pomagają w odprowadzeniu ciepła. Z podobnego rozwiązania mogą skorzystać fani gier mobilnych. Wystarczy, że kupią odpowiednie akcesorium.

Baseus GAMO GA06, czyli wentylator do smartfona

Co prawda dostępne są w sprzedaży telefony, które mają specjalne układy chłodzenia rodem z komputerów osobistych i wykorzystują w celu obniżania temperatury rurki z cieczą, ale to nadal rzadkość. Fani mobilnych gier, którzy zdecydowali się na zakup klasycznej komórki, muszą sobie radzić na inne sposoby. To właśnie z myślą o nich powstały takie akcesoria jak Baseus GAMO GA06.

Ten gadżet, nazywany uchwytem chłodzącym, to bardzo przydatny dodatek, którego zakup powinien rozważyć każdy fan gier mobilnych. Wentylator potrafi automatycznie regulować temperaturę urządzenia mobilnego, aby nie przekraczała predefiniowanej wartości. Dzięki temu można uniknąć spadków wydajności powodowanych wydzielaniem przez podzespoły większej ilości ciepła.

Uchwyt chłodzący Baseus GAMO GA06 potrafi obniżyć temperaturę telefonu nawet o 16 stopni Celsjusza i to na całej powierzchni.

Dzięki temu może się okazać, że rozgrywka będzie płynniejszą, gdyż akcesorium zniweluje zjawisko throttlingu, a do tego przyjemniejsza, bo plecki telefonu nie będą powodowały dyskomfortu, parząc palce. W ekstremalnych przypadkach może nawet zapobiec uszkodzeniom telefonu spowodowanym przegrzaniem się podzespołów.

Co ciekawe, w obudowie urządzenia znalazł się wyświetlacz, który pokazuje aktualną temperaturę. Wbudowany przycisk pozwala przełączać się między trybami auto oraz turbo. Projektanci zadbali przy tym, by proces zmiany temperatury nie przebiegał zbyt gwałtownie — inaczej kondensacja zimnego powietrza mogłaby doprowadzić do skraplania się pary wodnej.

Przed zakupem należy się jedynie upewnić, że Baseus GAMO GA06 będzie kompatybilny ze smartfonem. Akcesorium można założyć na telefony o szerokości 66 mm do 88 mm (lub 59 mm-80 mm z silikonową wkładką). Do zasilania urządzenia wykorzystywany jest dołączany do zestawu kabel USB-C.



Wentylator do smartfona Baseus GAMO GA06 kupisz w Sklepie Spider’s Web za 119 zł.