Wchodzenie w zakręty na ręcznym i mijanie o włos innych samochodów podczas jazdy pod prąd nie nastręcza problemów, ale gra nie prowadzi jak na autopilocie, trafia prosto w sweet spot. Jedyne, co czego mógłbym się przyczepić, to do motorów. Tak jak czterokołowe pojazdy prowadzą się świetnie, tak dwukołowcami co chwila wjeżdżałem w ścianę lub do rowu.