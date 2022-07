Rosja nie patyczkuje się z Google. 373 mln dol. kary

Stroną pozywającą w procesie był rosyjski Rozkomnadzor - Federalna Służba ds. Nadzoru w Sferze Łączności, Technologii Informacyjnych i Komunikacji Masowej - a wśród zarzutów stawianych Google jest "nieograniczenie w wyznaczonym terminie dostępu do szeregu materiałów zawierających zakazane treści". Jako zakazane treści organ wykonawczy wymienia m.in. "fałszywe informacje dotyczące specjalnej operacji wojskowej na Ukrainie dyskredytujące Siły Zbrojne Rosji", "materiały promujące ekstremizm i terroryzm", "materiały propagujące obojętny stosunek do życia i zdrowia małoletnich" oraz "informacji odwołujących się, w tym do osób niepełnoletnich, do udziału w nieuprawnionych akcjach masowych".