Google dostał karę i ogłosił bankructwo. I tak się żyje w tej Rosji

Na dziś nie jest jasne, jak długo Google zamierza utrzymywać swoje darmowe usługi w Rosji, biorąc pod uwagę brak możliwości czerpania z nich dochodów (i wizerunkowe problemy związane z tą decyzją). Nie zanosi się na zmiany w szaleńczej i krwawej polityce Rosji i jej dyktatora. Trudno zrozumieć, na co dokładnie liczy Google i firmy jej podobne. Poproszony o komentarz przez Politico, rzecznik firmy informuje, że to dlatego, że obywatele Rosji każdego dnia polegają na naszych usługach, by utrzymać dostęp do treści wysokiej jakości.