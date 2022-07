Powstrzymaj zakaz wege burgerów. Potrzeba 250 tys. podpisów.

O co cały ten hałas? Ano o to, że polska branża świniobójcza mięsna całkiem zasadnie zwietrzyła wiatr zmian i stara się jak może, by spowolnić pojawianie się roślinnych zamienników na sklepowych półkach. Choć te stanowią promil sklepowej oferty i w skali całego przemysłu mięsnego są niewiele znaczącym odsetkiem, to czołowi przedstawiciele branży mięsnej – na wzór Francuzów – już teraz chcą zadbać o to, by określenia takie jak „schabowy”, „kiełbasa” czy „ser” były zarezerwowane dla produktów pochodzenia zwierzęcego. Jak mówi Tomasz Parzybut, ze stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy RP w rozmowie z serwisem widomoscihandlowe.pl: