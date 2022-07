Dołącz do Amazon Prime z tego linku, skorzystaj z promocji (30 dni za darmo) i kupuj taniej podczas pierwszego Amazon Prime Day w Polsce.



Dokładnie o godzinie 20:38 polskiego czasu w środę, 13 lipca Księżyc znajdzie się w pełni. Tak się szczęśliwie składa, że właśnie wtedy zbliży się też do Ziemi na 363 666 kilometrów, a więc znajdzie się bardzo blisko punktu swojej orbity, w którym jest najbliżej Ziemi. To może oznaczać tylko jedno: Księżyc w pełni będzie większy i jaśniejszy niż podczas zwykłej pełni, kiedy to znajduje się dalej od Ziemi. W środę nasz naturalny satelita będzie świecił nawet 30 proc. jaśniej niż podczas zwykłej pełni.