NASA śle wyrazy oburzenia w kosmos. Rosjanie przegięli pałę

W ramach ciekawostki warto napomknąć, że walka o wpływy w kosmosie stała się osią fabularną produkcji Apple TV+ o tytule For All Mankind z 2019 r. Serial opowiada o fikcyjnej alternatywnej rzeczywistości, w której to Rosjanie wygrali pierwszy wyścig kosmiczny oraz konsekwencjach utarcia nosa Amerykanom. Doprowadziło to do napięć zarówno na Ziemi, jak i na Księżycu, aż w kosmos zaczęto wysyłać broń. Sytuację próbowano deeskalować... spotkaniem kosmonauty z astronautą poza Ziemią.