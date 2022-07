Zdjęcie dnia: Wielki Kanion ale to Mars

Valles Marineris to marsjański odpowiednik Wielkiego Kanionu na Ziemi - tak przynajmniej może się wydawać na pierwszy rzut oka. Warto jednak pamiętać o kilku rzeczach. Przede wszystkim na Ziemi to rzeka Kolorado i spowodowany przez nią proces erozji doprowadziły do powstania Wielkiego Kanionu. Na Marsie natomiast powstanie Valles Marineris związane jest z rozejściem się dwóch płyt tektonicznych. Ta różnica wiąże się także ze znaczną różnicą między rozmiarami jednego i drugiego kanionu.