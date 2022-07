Wiem, że to śmiesznie niewiele. Tyle co nic. Niczego to nie zmieni. Po prostu jestem wrażliwszy i trochę mi z tego powodu lepiej. Nie oznacza to, że wróciłem do jedzenia mięsa i innych praktyk, z którymi się nie zgadzam – a przecież skoro wszystko zostało zaprzepaszczone, to co za różnica. Tworzę swój mały świat, ciesząc się z przypadkowych chwil z innymi stworzeniami.