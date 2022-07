Na Facebooku groził politykowi śmiercią. Bardzo się zdziwił, gdy zapukała do niego policja

Policja nie podaje przy tym, o który konkretnie portal społecznościowy chodzi, ale wygląda na to, że był to Facebook. Z punktu widzenia zatrzymanego mieszkańca Wałbrzycha nie ma to jednak znaczenia - istotne jest to, że sąd zadecydował o tymczasowym zatrzymaniu go na okres dwóch miesięcy. Podejrzany po pochwyceniu go w jego mieszkaniu przebywa w Areszcie Śledczym w Dzierżoniowie.