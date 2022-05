Do Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli zgłosił się właściciel firmy, która na zduńskowolskim cmentarzu posiada automat do zakupu wkładów do zniczy. Okazało się, że jeden z mężczyzn regularnie "kupuje" znicze w zniczomacie płacąc za nie nieobowiązującymi już monetami.