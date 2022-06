Używali smartfonów odurzonych klientów do okradania ich. Gang działał w klubach go-go w całej Polsce

A zatem, jak się obronić? Najprostszą metodą jest stosowanie innego sposobu blokady smartfona i aplikacji bankowej. Jeśli w smartfonie mamy odcisk palca, aplikacja banku powinna być zabezpieczona innym sposobem, np. pinem lub hasłem. Co więcej, powinien to być inny pin niż mamy użyty do blokady smartfona. Stosowanie tego samego kodu do smartfona, aplikacji bankowej i karty płatniczej to proszenie się o problemy.