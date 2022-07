Dołącz do Amazon Prime z tego linku, skorzystaj z promocji (30 dni za darmo) i kupuj taniej podczas pierwszego Amazon Prime Day w Polsce.



Jeśli nie liczyć NFT, do tej pory nikomu nie udało się skuteczne stokenizowanie dzieł sztuki i obrót tymi aktywami. Jednak według warszawskich maklerów, choć rynek dzieł sztuki ma kilka poważnych minusów, to jest to możliwe. Poza cenami wysokie są też koszty transakcji. Występują problemy z przechowywaniem i ubezpieczaniem dzieł sztuki. Poza tym wielu osobom wydaje się, że inwestycje na tym rynku wymagają bardzo grubego portfela. W końcu co jakiś czas słyszy się o Rembrandtach i Matejkach sprzedawanych za dziesiątki milionów.