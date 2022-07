W Berlinie budują gigantyczny termos. Niemcy mają patent na odcięcie się od Rosji

Tutaj właśnie pojawia się gigantyczny termos wypełniony wodą. To właśnie on jest w stanie przejąć nadmiar energii. 56 mln litrów wody ma pojemność cieplną rzędu 200 megawatów. Nadmiar energii elektrycznej np. z turbin wiatrowych wykorzystywany jest do podgrzewania wody w zbiorniku. Izolacja zbiornika jest w stanie utrzymać temperaturę wody przez około 13 godzin blisko temperatury wrzenia.