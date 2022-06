Tutaj nie ma nic przeciętnego. Według planów panele fotowoltaiczne elektrowni mają generować moc rzędu 2500 do 3500 MW. Obok elektrowni znajdą się akumulatory zdolne przechowywać nawet 4000-4500 MWh energii. Jak przekonuje należące do Razona przedsiębiorstwo PrimeInfra, czysta energia wygenerowana przez elektrownię słoneczną zastąpi energię, do której wytworzenia trzeba byłoby zużyć 1,4 mln ton węgla rocznie, istotnie wpływając na bilans węglowy całego kraju.