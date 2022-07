Oczywiście grę Blizzarda da się przejść bez płacenia ani złotówki, a kasa potrzebna jest tylko na tzw. endgame. Nie zmienia to jednak faktu, że Diablo Immortal ma nadmiernie skomplikowany interfejs do zarządzania zasobami, który wymaga ogarniania kilkudziesięciu (!) wirtualnych "walut". Zależności między nimi są specjalnie rozmyte, byle tylko zachęcić gracza do wydania kasy.