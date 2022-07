Czesi mogą jeździć koleją przez tydzień za cenę jednego przejazdu w Polsce. Tak to się robi w cywilizowanych krajach

Jest też oferta na dwa tygodnie, wyceniona na 1290 koron (244 zł). To naprawdę świetna propozycja, by udać się na wakacje po kraju i sporo zaoszczędzić. Ceny zwrócą się pewnie z nawiązką już przy kupnie biletów tam i z powrotem, a skoro można jeździć wszędzie, to pewnie będzie to dodatkową zachętą do wyjazdów. Zwiedzi się więcej, a w kieszeni zostaje – nie zawsze trzeba straszyć samochodami, aby przyciągnąć do kolei.