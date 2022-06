Polacy jeszcze nigdy nie jeździli koleją tyle co teraz. PKP Intercity notuje najlepszy wynik w historii

Raptem dzisiaj mogliśmy przeczytać, że Orlen przygotowuje się do zakupu nowych tablic informacyjnych, rzekomo dlatego, gdyż dotychczasowe modele nie zmieszczą cen wynoszących 10+ złotych za litr. Paliwo nieustannie drożeje i nic nie wskazuje na to, aby ten bolesny proces miał się zakończyć w ciągu najbliższych miesięcy. Rosnące koszty transportu zmuszają Polaków do szukania alternatyw, a jedną z nich może być właśnie kolej.