Podróżując z Katowic do Warszawy pociągiem InterCity, moja grupa zapłaciłaby bez żadnych zniżek po 68 złotych za bilet w drugiej klasie, co przy dwóch osobach daje 136 złotych. Po aktywacji promocji Taniej z Bliskimi ten sam przejazd będzie nas kosztował 95 złotych i 20 groszy, co daje 47 złotych i 60 groszy za jeden bilet. Różnica z gatunku tych znacznych oraz przyjemnych dla portfela. Te 47 złotych z groszami od biletu zapłacimy niezależnie, czy liczebność grupy wynosi 2 bądź 6 osób.