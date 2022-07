Do dziś powtarza się ten błąd, a w Polsce widzimy to doskonale. Buduje się jednorodzinne domki, ale na osiedlach odciętych od jakichkolwiek publicznych przestrzeni. Przez to duże sklepy, szkoły, przedszkola i miejsca pracy znajdują się tam, gdzie trzeba do nich dojechać. Efekt widać na ulicach – ogromne korki.