W Krakowie dzikie kąpielisko zamienili w elegancką atrakcję. Dawny kamieniołom wygląda luksusowo

Zakrzówek to nazwa zapewne dobrze znana mieszkańcom Krakowa, którzy od lat mogli odwiedzać zalany w 1990 roku kamieniołom, ciesząc się w ten sposób klimatem jak nad jeziorem. Sęk w tym, że było to dzikie kąpielisko, przez co dochodziło do tragedii. Teraz ma się to zmienić.