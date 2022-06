Miłym dodatkiem do samego strzelania w Wolfenstein: The New Order, które dzięki silnikowi id Tech 5 sprawia masę frajdy, jest możliwość podejmowania wyborów fabularnych, które wpływają na los innych postaci. Do tego dochodzą proste zagadki logiczne, a podczas gry trafiamy też do wielu różnych krajów Europy znajdujących się pod nazistowskim butem, w tym do Polski.