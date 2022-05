Borderlands 3 za darmo! W kooperacyjny hit FPS można grać samemu albo z paczką znajomych

Następnie wybieramy żółty przycisk "pobierz". Zostaniemy przeniesieni do ekranu potwierdzenia zamówienia za zawrotne 0 złotych i 0 groszy, finalizując je błękitnym przyciskiem "złóż zamówienie". To tyle. Gra została dodana do twojego konta Epic Games. Możesz ją pobrać na dowolny komputer z Windows lub MacOS, poprzez program uruchamiający Epic Games. Ten sam, z którego korzystasz, żeby grać w Fortnite oraz inne darmowe produkcje uzyskane w poprzednich tygodniach.