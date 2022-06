Dwa w jednym: będą uprawiać truskawki pod panelami słonecznymi

Badania stanowią jeden z elementów dążeń Wielkiej Brytanii do zwiększenia ilości energii generowanej przez elektrownie słoneczne. Według oficjalnych planów już do 2035 roku moc elektrowni słonecznych działających na terenie Wielkiej Brytanii ma wzrosnąć pięciokrotnie i osiągnąć 70 GW, nie mówiąc już o znacznie ambitniejszych planach stworzenia przez Brytyjczyków potężnej elektrowni słonecznej na orbicie do 2050 roku.