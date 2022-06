No dobrze, ale jakie są plany Słońca na najbliższą przyszłość. Mówiąc najprościej Słońce będzie świeciło jeszcze pięć miliardów lat, po czym stopniowo zacznie powiększać swoje rozmiary przechodząc w stadium czerwonego olbrzyma. O ile obecnie Słońce ma średnicę 1,3 mln km, to w stadium czerwonego olbrzyma może to być kilkaset milionów kilometrów. Oznacza to, że powiększając się Słońce po drodze pochłonie Merkurego, następnie Wenus, a z czasem zewnętrzna powierzchnia Słońca zbliży się do orbity Ziemi. Nasza planeta będzie już wtedy skwarkiem, nawet jeżeli nie zostanie pochłonięta przez gwiazdę. Rozdęta czerwony olbrzym stopniowo zacznie odrzucać swoje najbardziej zewnętrzne warstwy. Uciekający z gwiazdy gaz utworzy tzw. mgławicę planetarną, która stosunkowo szybko rozpłynie się po przestrzeni kosmicznej. W miejscu, gdzie kiedyś znajdowało się Słońce zostanie jedynie coś, co obecnie jest jądrem gwiazdy. Ten biały olbrzym będzie miał rozmiary podobne do rozmiarów Ziemi, przy czym masę będzie miał wciąż podobną do połowy masy Słońca. Taki biały karzeł będzie powoli stygł przez biliony (tysiące miliardów) lat, aż w końcu wystygnie i stanie się czarnym karłem.