M31, bo pod takim numerem w katalogu Messiera znajduje się Galaktyka Andromedy, jest największą galaktyką w Grupie Lokalnej. Oddalona od nas o 2,5 mln lat świetlnych galaktyka składa się z około biliona gwiazd i ma średnicę ok. 220 000 lat świetlnych. Dla porównania nasza galaktyka ma ok. 400 miliardów gwiazd i 100 000 lat świetlnych średnicy. Co więcej, M31 z każdą sekundą znajduje się 100 km bliżej Drogi Mlecznej.