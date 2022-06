Pierwszy chiński lotniskowiec, Typ 001 Liaoning to w zasadzie lotniskowiec sowieckiej klasy Kuźniecow. Niedokończony okręt Rosja sprzedała Chinom jako złom w 1998 r. Chińczycy postanowili go jednak ukończyć i wszedł on do do chińskiej służby w 2012 r.