To bardzo depresyjne, ale jednocześnie motywujące do działania. Moje spacery za ptakami, większe zwracanie uwagi na drzewa czy rośliny to efekt tego, że doszło do mnie, że tracimy świat przyrody być może bezpowrotnie. To ostatnia chwila, aby z niego skorzystać, próbując przy tym go ocalić.