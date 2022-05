Jest obraz i dźwięk, będzie całowanie. Naukowcy znaleźli sposób stymulację ust w goglach VR

Inżynierowie i uczeni z Future Interfaces Group z Carnegie Mellon University opracowali nowy interfejs, który wzmacnia imersję użytkownika w wirtualnej rzeczywistości. Ich prototyp stymuluje usta, język i zęby. Co więcej, stanowi on dodatek do istniejących rozwiązań VR. Jeżeli wyjdzie z fazy projektowej, może stanowić dodatek do gogli Oculus czy Windows Mixed Reality.