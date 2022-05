W przeciwieństwie do Sony LinkBuds, model LinkBuds S wygląda jak normalne słuchawki dokanałowe, choć na żywo może się okazać, że są one znacznie mniejsze od większości znanych modeli. Widać, że Sony rzuca tu rękawicę Samsung Galaxy Buds 2, bo największym atutem nowych LinkBuds S ma być ich kompaktowy rozmiar i niezwykle niska masa - zaledwie 4,8 g, czyli o 0,2 g mniej, niż ważą słuchawki Samsunga. Ich leciutka waga ma sprawić, że można je mieć w uszach cały dzień bez poczucia dyskomfortu, a że mamy tu zarówno ANC, jak i tryb Ambient Sound i technologię Speak to Chat (mówienie automatycznie pauzuje muzykę), możemy z nich korzystać przez cały czas, niezależnie od sytuacji, bez konieczności wyjmowania ich z uszu. No, będziemy musieli je wyjmować przynajmniej raz na 6 godzin, bo tyle będą pracować na jednym ładowaniu. Etui zapewni zaś kolejne 14 godzin zapasu energii.