Dlaczego był to błąd? Po pierwsze - co sprawdziłem dopiero później - z dworca oddalonego od mojego domu o zaledwie 5,5 km regularnie odjeżdżają pociągi do Zgorzelca/Goerlitz i... jadą niewiele dłużej, niż zajmuje jazda samochodem. A jeśli doliczyć montowanie bagażnika, uchwytów i rowerów na dachu, pewnie sumarycznie cała ta operacja zajęłaby mniej czasu. Nie wspominając już o tym, że w Goerlitz pod hotelem startowym trzeba było znaleźć jakieś miejsce parkingowe, co tylko zupełnym przypadkiem było łatwe (akurat było darmowe, publiczne miejsce przed samym hotelem).