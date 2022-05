To nie jest autostrada na Atlantydę, ale i tak wygląda fantastycznie. Zobacz wideo

Podczas skanowania dna morskiego na głębokości ponad trzech kilometrów naukowcy dostrzegli niedawno na szczycie podwodnego wzgórza Nootka fragment dna, który wyglądem przypomina ceglaną drogę. Nawet badaczom, którzy przyzwyczajeni są przecież do przeróżnych struktur geologicznych, wygląd tego jednego fragmentu przywiódł natychmiast skojarzenia z drogą ceglaną wykonaną przez człowieka. Jeden z badaczy, których głosy zarejestrowały się na nagraniu, zażartował nawet, że ewidentnie jest to droga prowadząca na Atlantydę, do mitycznej krainy niegdyś zamieszkanej przez bardzo rozwiniętą cywilizację, która uległa całkowitej zagładzie i zapomnieniu w wyniku serii trzęsień ziemi i zatopienia.