Co Pentagon wie o UFO? Wojsko nie chce ujawniać wszystkiego

Z niezidentyfikowanymi obiektami latającymi to tak jest od zawsze. Kiedy już ktoś zabierze się za to, aby rzeczowo i bez sensacji wyjaśnić, z czym tak naprawdę mamy do czynienia i jak to badamy, to okazuje się, że część informacji o UFO jest z niewiadomych powodów ukrywana przed opinią publiczną. Informacja o tym, że coś ponownie zostało ukryte, dolewa tylko oliwy do ognia spekulacji i domysłów. W taki sposób zazwyczaj tworzą się legendy i teorie spiskowe.