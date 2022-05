A przynajmniej do czasu, kiedy ich dalsi sąsiedzi z Gdańska nie dostosują się do nowych przepisów. Wówczas Gdańsk wyprzedzi nie tylko Gdynię, ale nawet Warszawę i stanie się największym miastem w Polsce pod względem powierzchni. Swoje terytorium zwiększy też Jastarnia, która jednak w 95 proc. będzie składać się z morza. Kiedy to się stanie? Nie wiadomo, bo na razie tempo zmian jest wolne i raptem tylko połowa nadmorskich gmin przeszła na nowe zasady od 2017 roku.